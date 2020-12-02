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10:36 (мск), источник: Vesti.kz

Елеусинова встретили овациями в аэропорту после завоевания первого титула в карьере

Казахстанец за два раунда нокаутировал экс-чемпиона.

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Источник: AP 2020

Казахстанский проспект полусреднего веса Данияр Елеусинов (10−0, 6 КО) вернулся на родину после победы над Джулиусом Индонго (23−3, 12 КО) из Намибии.

Утром 1 декабря Елеусинов прилетел в аэропорт Нур-Султана, где его встретили овациями и ожидала армия болельщиков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, поединок Елеусинов — Индонго за вакантный пояс IBF Intercontinental в полусреднем весе состоялся утром 28 ноября в США. Казахстанец нокаутировал экс-чемпиона во втором раунде и завоевал первый титул в карьере.

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