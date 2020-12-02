Елеусинова встретили овациями в аэропорту после завоевания первого титула в карьере
Казахстанец за два раунда нокаутировал
Казахстанец за два раунда нокаутировал
Казахстанский проспект полусреднего веса Данияр Елеусинов (10−0, 6 КО) вернулся на родину после победы над Джулиусом Индонго (23−3, 12 КО) из Намибии.
Утром 1 декабря Елеусинов прилетел в аэропорт
Напомним, поединок Елеусинов — Индонго за вакантный пояс IBF Intercontinental в полусреднем весе состоялся утром 28 ноября в США. Казахстанец нокаутировал