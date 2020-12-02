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10:48 (мск), источник: Vesti.kz

Бейбут возвращается? WBA назначила Шуменову защиту титула против претендента с 24 нокаутами

Казахстанец не выходил на ринг с 2018 года.

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Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назначила бой между «обычным» чемпионом организации в первом тяжелом весе казахстанцем Бейбутом Шуменовым (18−2, 12 KO) и претендентом Риядом Мерхи (29−1, 24 KO) из Бельгии.

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WBA уведомила обе стороны о том, что согласно их правилам чемпион обязан проводить защиту титула против официального претендента каждые девять месяцев с момента становления чемпионом. Шуменов завоевал пояс WBA Regular 7 июля 2018 года, и его обязательная защита должна была состояться 6 апреля 2019 года. Таким образом, казахстанец просрочил ее более чем на один год. Поэтому он должен немедленно сразиться с Мерхи, который является «временным» чемпионом, а следовательно и официальным претендентом.

У команд Шуменова и Мерхи есть 30 дней на переговоры — время истекает 31 декабря 2020 года. Если в указанные сроки стороны не достигнут договоренности или кто-либо откажется подписывать контракт, WBA выставит бой на промоутерские торги.

Напомним, Шуменов не выходил на ринг с июля 2018 года, когда нокаутировал турка Хизни Алтункаю в Казахстане. Мерхи же боксировал совсем недавно — в октябре в Шарлеруа (Бельгия) он остановил в седьмом раунде прежде непобежденного венгра Имре Селло (24−1, 16 КО).

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