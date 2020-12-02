«Экс-чемпион стал легкой жертвой». Эксперт назвал очевидный плюс победы Елеусинова в бою за первый титул

«Как я и предполагал, Индонго стал легкой жертвой для Данияра. Все-таки, если называть вещи своими именами, африканец — это очень посредственный боксер, которому однажды повезло стать чемпионом мира. В этом плане успех Елеусинова, конечно, не может ни удивить, ни стать основой для каких-то далекоидущих выводов. И опыта он ему тоже не добавит. Однако у победы над Индонго все же есть очевидный плюс — она придаст куда больший вес послужному списку Данияра, чем это бы сделала победа над более конкурентным, но менее статусным оппонентом. На данном этапе карьеры это тоже важно. Но в целом Елеусинов, конечно, готов к большим и лучшим вызовам, чем у него был в ночь с 27 на 28 ноября», — озвучил Горюнов.