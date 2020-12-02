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13:23 (мск), источник: Vesti.kz

«Экс-чемпион стал легкой жертвой». Эксперт назвал очевидный плюс победы Елеусинова в бою за первый титул

Казахстанец победил досрочно.

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Источник: AP 2020

Казахстанский полусредневес Данияр Елеусинов (10−0, 6 КО) отметился легкой досрочной победой над экс-чемпионом мира из Намибии Джулиусом Индонго (23−3, 12 КО). Все завершилось во втором раунде. Шеф-редактор интернет-журнала о боксе и ММА vRINGe.com Антон Горюнов назвал соперника казахстанца «легкой жертвой». Также в интервью корреспонденту Vesti.kz он озвучил плюс нокаута.

«Как я и предполагал, Индонго стал легкой жертвой для Данияра. Все-таки, если называть вещи своими именами, африканец — это очень посредственный боксер, которому однажды повезло стать чемпионом мира. В этом плане успех Елеусинова, конечно, не может ни удивить, ни стать основой для каких-то далекоидущих выводов. И опыта он ему тоже не добавит. Однако у победы над Индонго все же есть очевидный плюс — она придаст куда больший вес послужному списку Данияра, чем это бы сделала победа над более конкурентным, но менее статусным оппонентом. На данном этапе карьеры это тоже важно. Но в целом Елеусинов, конечно, готов к большим и лучшим вызовам, чем у него был в ночь с 27 на 28 ноября», — озвучил Горюнов.

Добавим, что Елеусинов сразился с Индонго 28 ноября в США. Во втором раунде олимпийский чемпион нокаутировал намибийца, завоевав вакантный пояс IBF Intercontinental в полусреднем весе.

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