Данияр Елеусинов поднялся в топ-10 рейтинга IBF после победы нокаутом в бою за первый титул
Казахстанский боксер Данияр Елеусинов (10−0, 6 КО) вошел в топ-10 рейтинга IBF после победы в титульном поединке, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер Данияр Елеусинов (10−0, 6 КО) вошел в топ-10 рейтинга IBF после победы в титульном поединке, сообщает корреспондент Vesti.kz.
А именно расположился на девятом месте в полусреднем весе (до 66,68 килограмма). Чемпионом дивизиона является американец Эролл
Отметим, что Елеусинов свой последний бой проводил в андеркарте вечера бокса Дэниэл Джейкобс — Габриэль Росадо 28 ноября в Голливуде (штат Флорида, США). Во втором раунде казахстанец нокаутировал бывшего чемпиона мира из Намибии Джулиуса Индонго (23−4, 12 КО), тем самым завоевав вакантный пояс IBF Intercontinental в полусреднем весе.
В главном же бою вечера Джейкобс раздельным судейским решением победил Росадо.