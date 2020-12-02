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2 декабря, источник: Vesti.kz

Данияр Елеусинов поднялся в топ-10 рейтинга IBF после победы нокаутом в бою за первый титул

Казахстанский боксер Данияр Елеусинов (10−0, 6 КО) вошел в топ-10 рейтинга IBF после победы в титульном поединке, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2020

А именно расположился на девятом месте в полусреднем весе (до 66,68 килограмма). Чемпионом дивизиона является американец Эролл Спенс-младший, а на первом месте располагается боксер из Узбекистана Кудратилло Абдукахоров.

Отметим, что Елеусинов свой последний бой проводил в андеркарте вечера бокса Дэниэл Джейкобс — Габриэль Росадо 28 ноября в Голливуде (штат Флорида, США). Во втором раунде казахстанец нокаутировал бывшего чемпиона мира из Намибии Джулиуса Индонго (23−4, 12 КО), тем самым завоевав вакантный пояс IBF Intercontinental в полусреднем весе.

В главном же бою вечера Джейкобс раздельным судейским решением победил Росадо.

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