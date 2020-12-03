Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Амур
Спартак
11
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Сочи
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
СКА
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Трактор
Футбол. Еврокубки
20:55
ЦСКА
Вольфсбергер
Футбол. Еврокубки
20:55
Фейеноорд
Динамо З
Футбол. Еврокубки
20:55
АЕК
Брага
Футбол. Еврокубки
20:55
Заря Лг
Лестер
Футбол. Еврокубки
20:55
Милан
Селтик
Футбол. Еврокубки
20:55
Лилль
Спарта П
Футбол. Еврокубки
20:55
Карабах
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
20:55
Сивасспор
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
20:55
ЛАСК
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
20:55
Антверпен
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
20:55
Гент
Слован Л
Футбол. Еврокубки
20:55
Црвена Звезда
Хоффенхайм
Футбол. Еврокубки
23:00
Рома
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
23:00
ЧФР
ЦСКА Сф
Футбол. Еврокубки
23:00
Арсенал
Рапид В
Футбол. Еврокубки
23:00
Мольде
Дандолк
Футбол. Еврокубки
23:00
Славия Пр
Хапоэль Беэр-Шева
Футбол. Еврокубки
23:00
Ницца
Байер
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
Лех
Футбол. Еврокубки
23:00
Рейнджерс
Стандард Л
Футбол. Еврокубки
23:00
Гранада
ПСВ
Футбол. Еврокубки
23:00
Омония
ПАОК
Футбол. Еврокубки
23:00
АЗ
Наполи
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал Сосьедад
Риека
Футбол. Еврокубки
2.12
Брюгге
Зенит
30
Футбол. Еврокубки
2.12
Севилья
Челси
04
Футбол. Еврокубки
2.12
Боруссия Д
Лацио
11
Футбол. Еврокубки
2.12
Ювентус
Динамо К
30
Футбол. Еврокубки
2.12
Ференцварош
Барселона
03
Футбол. Еврокубки
2.12
Манчестер Юнайтед
ПСЖ
13
Все события
Фоторепортажи
13Майк Тайсон провел поединок с Роем Джонсом
21Мир прощается с Диего Марадоной
10:41 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин и Шеремета подписались на внезапные допинг-тесты перед боем за два титула

Поединок состоится 18 декабря.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Чемпион мира по версиям BF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) и его обязательный претендент поляк Камил Шеремета (21−0, 5 КО) будут проходить допинг-тестирование перед боем.

За пробы отвечает VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг), с которой сотрудничают боксерские федерации. Вступая в программу, бойцы дают согласие на внезапные проверки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бой Головкина и Шереметы пройдет 18 декабря в Холливуде (штат Флорида, США) на арене Seminole Hard Rock Hotel ` Casino и будет показан на стриминговой платформе DAZN. На кону будут стоять два титула, принадлежащих казахстанцу.

GGG в рекордный, 21-й раз проведет защиту титула.

Читайте также
Мстительные казахи. Konina Power снова оставили NaVi позади на турнире за два миллионов долларов
Успех и провал. «Краснодар» - в плей-офф ЛЕ, «Зенит» вылетел
Семак: Отставка - это вопрос не ко мне, а к руководству клуба
Экс-хоккеист сборной РФ рассказал о трудностях жизни в Швеции
Стали известны претенденты на пост главного тренера «Реала»
Роналду побил рекорд Месси в Лиге чемпионов
Футболист ЦСКА стал лауреатом премии «Джентльмен года»
Россия оторвалась от Нидерландов в таблице коэффициентов УЕФА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь