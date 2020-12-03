Головкин и Шеремета подписались на внезапные допинг-тесты перед боем за два титула
Поединок состоится 18 декабря.
Поединок состоится 18 декабря.
Чемпион мира по версиям BF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) и его обязательный претендент поляк Камил Шеремета (21−0, 5 КО) будут проходить
За пробы отвечает VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг), с которой сотрудничают боксерские федерации. Вступая в программу, бойцы дают согласие на внезапные проверки.
Бой Головкина и Шереметы пройдет 18 декабря в Холливуде (штат Флорида, США) на арене Seminole Hard Rock Hotel ` Casino и будет показан на стриминговой платформе DAZN. На кону будут стоять два титула, принадлежащих казахстанцу.
GGG в рекордный, 21-й раз проведет защиту титула.