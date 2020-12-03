Небитый поляк отказался от боя с Али Ахмедовым в карде у Головкина
Вечер бокса пройдет в США.
Вечер бокса пройдет в США.
Польский боксер второго среднего веса Матеуш Трыц (10−0, 6 КО) рассказал о том, что получил предложение провести бой с казахстанцем Али Ахмедовым (16−0, 12 КО) в рамках вечера бокса Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) — Камил Шеремета (21−0, 5 КО).
По его словам, он был вынужден отказаться от него
«Я только что получил предложение подраться с Али Ахмедовым на вечере бокса Головкин — Шеремета. Жаль, что в последнее время я не тренировался
Свой последний бой Трыц провел в августе этого года в Польше, когда за два раунда расправился с балканским джорнименом Сладаном Джанджанином (27−7, 21 КО).
Напомним, вечер бокса Головкин — Шеремета состоится 18 декабря в Холливуде (штат Флорида, США). На кону будут стоять два титула IBF и IBO в среднем весе, принадлежащих казахстанцу.