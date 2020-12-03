Капитан сборной Казахстана по боксу получил соперника и дату второго боя в профи

Капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев (1−0, 1 КО) свой второй поединок на профессиональном ринге проведет 18 декабря, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Вечер бокса от MTK Kazakhstan пройдет в Алматы.

По информации BoxRec.com, соперником Кункабаева станет украинец Сергей Радченко (7−6, 2 КО). Бой в рамках первого тяжелого веса рассчитан на десять раундов.

Напомним, дебют Кункабаева в профи состоялся 23 августа в Алматы, когда он во втором раунде нокаутировал Ису Акбербаева (20−2, 15 КО).