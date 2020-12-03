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13:36 (мск), источник: Vesti.kz

В Казахстане покажут в прямом эфире бой чемпиона мира в весе Елеусинова

Он будет защищать пояса по версиям WBC и IBF.

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Источник: Reuters

В воскресенье 6 декабря, утром по казахстанскому времени, в Далласе (штат Техас, США) состоится вечер бокса, в главном бою которого состоится битва известных американских боксеров, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (26−0, 21) будет проводить защиту поясов в бою против экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсии (36−2, 21 КО).

В Казахстане этот бой в прямом эфире покажет телеканал «Хабар».

Трансляция начнется в 09:00 по столичному времени.

Напомним, что в полусреднем весе выступает казахстанец Данияр Елеусинов (10−0, 6 КО), который недавно завоевал свой первый титул в карьере — пояс IBF Intercontinental.

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