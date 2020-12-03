В Казахстане покажут в прямом эфире бой чемпиона мира в весе Елеусинова
Он будет защищать пояса по версиям WBC и IBF.
Он будет защищать пояса по версиям WBC и IBF.
В воскресенье 6 декабря, утром по казахстанскому времени, в Далласе (штат Техас, США) состоится вечер бокса, в главном бою которого состоится битва известных американских боксеров, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (26−0, 21) будет проводить защиту поясов в бою против
В Казахстане этот бой в прямом эфире покажет телеканал «Хабар».
Трансляция начнется в 09:00 по столичному времени.
Напомним, что в полусреднем весе выступает казахстанец Данияр Елеусинов (10−0, 6 КО), который недавно завоевал свой первый титул в карьере — пояс IBF Intercontinental.