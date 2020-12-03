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13:43 (мск), источник: Vesti.kz

Вечер бокса в Алматы: от финалиста ОИ до чемпиона WBC из Казахстана. Соперники из Узбекистана и автор нокдауна для чемпиона

Событие намечено на 18 декабря.

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Полулегковес Султан Заурбек (9−0, 7 КО) в самом рейтинговом бою вечера профессионального бокса от MTK Kazakhstan в Алматы 18 декабря встретится с Владиславом Мельником (12−2, 7 КО) из Украины. Подробнее об этом поединке и других боях с участием заметных боксеров из олимпийского бокса — в материале корреспондента Vesti.kz.

Восьмираундовое противостояние для 24-летнего Заурбека, владеющего титулом «молодежного» чемпиона по версии WBC во втором полулегком весе, станет четвертым в профессиональной карьере в таком формате, а 22-летний Мельник уже имеет опыт десятираундовых боев. Путь в профессиональном боксе казахстанец начал в Великобритании два года назад, в то время как для его оппонента наша страна станет четвертой, где он выступает. Если баланс боев Мельника в 2020 году паритетный (1−1), то Заурбек не выходил на ринг с декабря прошлого года.

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Далее по статусу расположим два титульных боя — будут разыграны региональные пояса от WBC и WBO. В первом полусреднем весе встретятся 21-летний Нурбол Султанбай (3−0, 1 КО) и 23-летний Мирас Ертанов (2−0, 1 КО). Второй поединок пройдет во втором полулегком весе, где сойдутся 21-летний Торгынбек Амиров (2−0) с 20-летним Алимжаном Турсуновым (4−0, 3 КО).

29-летний капитан сборной Казахстана и вице-чемпион мира Камшыбек Кункабаев (1−0, 1 КО) второй раз выйдет в уходящем году на профессиональный ринг. Противостоять лидеру национальной команды будет 33-летний Сергей Радченко (7−6, 2 КО) из Украины. И если Кункабаев только пробует себя в профи, то его оппонент отправлял в нокдаун экс-чемпиона мира Кшиштофа Гловацки (31−2, 19 КО) и чуть не выиграл у Артура Шпильки (24−4, 16 КО).

А в преддверии главных боев события состоятся еще 18 поединков. В группе мужских противостояний шестираундовый бой проведет 19-летняя Жансая Рахимберди (1−0), которой еще не подобрали оппонентку. Одним из заметных поединков вечера должен стать выход на ринг средневеса Абая Толеша (5−1, 3 КО), который в 2017 году выиграл чемпионат Казахстана, а последние полтора года пытается выстроить профи-карьеру. Его соперник — 35-летний Бахром Паязов (22−14, 15 КО) из Узбекистана, когда-то боксировавший с экс-чемпионом мира Виктором Постолом (31−3, 12 КО).

20-летний финалист юношеской Олимпиады и чемпион МЧА-2018 Талгат Шайкен (2−0, 1 КО) за четыре месяца проведет третий профессиональной поединок. Его оппозицией в восьмираундовом бою в полусреднем весе станет 34-летний россиянин Максим Чурбанов (8−7−1). 27-летний Багдат Уайдаев (2−0), бронзовый призер чемпионата Казахстана-2018, встретится в бою второго полулегкого веса с дебютантом Асылжаном Серикбаем.

Ожидается серия дебютных поединков боксеров, которые еще недавно выступали на национальном первенстве. Это Али Акедилов, Абай Куандыков и Арман Сайлау. В соперники им подобрали бойцов, которые хотя бы раз выступали на профи-ринге. В поединке, рассчитанном на восемь раундов, 22-летний полусредневес Рай Сейтжанов (4−0, 1 КО) будет боксировать с 32-летним Евгением Ваземом (9−12, 4 КО) из России.

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