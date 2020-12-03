«Мне не терпится выйти на ринг». Соперник непобежденного казахстанца с тремя титулами сделал громкое заявление

«Я должен был провести бой с казахстанским боксером еще в начале года. К сожалению, этому помешала пандемия. На этот раз я получил другого непобежденного соперника в новом весе. Я ничего не слышал о Казахстане, но знаю, что у вас много хороших боксеров. Это большой вызов для меня. Я не дрался с прошлого года и мне не терпится выйти на ринг. Я уверен, что зрителям понравится наш бой. Я намерен продолжить список своих побед. Меня не пугает дальняя поездка. Я покажу свой лучший бокс», — отметил Самир.