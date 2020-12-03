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15:17 (мск), источник: Vesti.kz

«Мне не терпится выйти на ринг». Соперник непобежденного казахстанца с тремя титулами сделал громкое заявление

Поединок состоится 16 декабря.

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Соперник казахстанского боксера суперсреднего веса Айдоса Ербосынулы (13−0, 9 КО) по следующему бою Исса Самир (18−0, 15 КО) готов ко всему. В интервью корреспонденту Vesti.kz он заявил о желании поскорее выйти на ринг.

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«Я должен был провести бой с казахстанским боксером еще в начале года. К сожалению, этому помешала пандемия. На этот раз я получил другого непобежденного соперника в новом весе. Я ничего не слышал о Казахстане, но знаю, что у вас много хороших боксеров. Это большой вызов для меня. Я не дрался с прошлого года и мне не терпится выйти на ринг. Я уверен, что зрителям понравится наш бой. Я намерен продолжить список своих побед. Меня не пугает дальняя поездка. Я покажу свой лучший бокс», — отметил Самир.

Их поединок станет главным событием вечера бокса в Нур-Султане, который запланирован на 16 декабря. Ербосынулы будет защищать пояса WBC Asia, WBA International и WBO Global.

Казахстанец провел 13 боев и во всех победил, причем в девяти нокаутами. Его оппонент в 18 боях одержал 18 побед, из них 15 нокаутом. Интересно, что все свои поединки ганец проводил исключительно на родине. В последний раз он выходил на ринг в августе прошлого года.

В последнем бою 26 июля в Минске (Беларусь) Ербосынулы победил немца Нуху Лаваля (27−7, 15 КО). Сейчас Айдос занимает второе место в рейтинге WBA, шестое в WBO, седьмое в IBF и 15-е в WBC.

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