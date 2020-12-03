Ярославский губернатор поздравил юного боксера с золотом на ЧЕ в Софии

Сборная России по боксу заняла первое место в общекомандном медальном зачете на первенстве Европы среди юниоров в Софии. Российские боксеры в общей сложности завоевали 22 награды: 16 золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали. Житель города Рыбинск Ярославской области Даниил Леонов завоевал медаль в весовой категории свыше 80 килограммов.

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«Поздравляю Даниила Леонова… Это знаковая победа для региона. Для нас подготовка чемпиона такого высокого уровня в первую очередь означает профессионализм тренерского состава. Ярославская школа бокса развивается, воспитывает новое поколение выдающихся спортсменов», — написал Дмитрий Миронов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».