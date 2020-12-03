«Он великий на все времена». DAZN представил крутой ролик про Геннадия Головкина
Стриминговый сервис DAZN опубликовал ролик, посвященный чемпиону IBF и IBO казахстанцу Геннадию Головкину (40−1−1, 35 КО), сообщают Vesti.kz.
Стриминговый сервис DAZN опубликовал ролик, посвященный чемпиону IBF и IBO казахстанцу Геннадию Головкину (40−1−1, 35 КО), сообщают Vesti.kz.
Ролик называется «Монстр среднего веса». Он посвящен предстоящему бою GGG, в котором он проведет рекордную 21-ю защиту.
Видео мощных ударов Головкина сопровождают высказывания о нем:
«Этот тот, ради кого здесь все собрались».
«Он великий на все времена».
«Он никогда не падал в профи или любителях».
«Он был ограблен в первом бою с «Канело».
«Очень интеллигентный, мощный, доминирующий боксер из Казахстана».
«Он бьет тебя, пока не сдашься».
«И один удар может поменять твою жизнь», — заканчивается ролик словами самого Головкина.
Напомним, по казахстанскому времени утром 19 декабря GGG проведет поединок против поляка Камила Шереметы (21−0, 5 KO). Он пройдет в Холливуде (штат Флорида, США) и будет показан на стриминговой платформе DAZN.