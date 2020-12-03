«Он великий на все времена». DAZN представил крутой ролик про Геннадия Головкина

Ролик называется «Монстр среднего веса». Он посвящен предстоящему бою GGG, в котором он проведет рекордную 21-ю защиту.

Видео мощных ударов Головкина сопровождают высказывания о нем:

«Этот тот, ради кого здесь все собрались».

«Он великий на все времена».

«Он никогда не падал в профи или любителях».

«Он был ограблен в первом бою с «Канело».

«Очень интеллигентный, мощный, доминирующий боксер из Казахстана».

«Он бьет тебя, пока не сдашься».

«И один удар может поменять твою жизнь», — заканчивается ролик словами самого Головкина.