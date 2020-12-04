Тайсон и Джонс могут провести реванш на Красной площади

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Тайсон и Джонс в воскресенье провели выставочный восьмираундовый поединок по специальным правилам, который завершился вничью.

«Мне понравилось, что они в таком возрасте показали шикарный поединок, — сказал Кремлев. — Это популяризация бокса, у которого нет границ. Любое поколение может заниматься боксом».

«Было бы шикарно провести его (реванш) на Красной площади в День бокса. Хочу обсудить этот вопрос, было бы здорово это сделать. А может и Тайсон захочет стать гражданином России. Мы готовы за него ходатайствовать», — добавил Кремлев.

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Джонсу 51 год. Боксер, имеющий российское гражданство, был абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, а также чемпионом мира в четырех весовых категориях. Всего на его счету 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.