Бой с Головкиным под угрозой срыва? Тренер Шереметы сдал положительный тест на коронавирус

Лапин еще тренирует другого польского боксера Кшиштофа Гловацки (31−2, 19 КО), у которого также обнаружили коронавирус, из-за чего его поединок против британца Лоуренса Околи (14−0, 11 КО) за вакантный пояс WBO, запланированный на 12 декабря в Лондоне (Англия) в андеркарте вечера бокса Джошуа — Пулев, не состоится.