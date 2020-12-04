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11:54 (мск), источник: Vesti.kz

Бой с Головкиным под угрозой срыва? Тренер Шереметы сдал положительный тест на коронавирус

Российский тренер Федор Лапин, работающий с польским средневесом Камилом Шереметой (21−0, 5 КО), сдал положительный тест на COVID-19. Об этом сообщает Fightnews.com.

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Источник: Reuters

Лапин еще тренирует другого польского боксера Кшиштофа Гловацки (31−2, 19 КО), у которого также обнаружили коронавирус, из-за чего его поединок против британца Лоуренса Околи (14−0, 11 КО) за вакантный пояс WBO, запланированный на 12 декабря в Лондоне (Англия) в андеркарте вечера бокса Джошуа — Пулев, не состоится.

Отметим, что 18 декабря в Холливуде (штат Флорида, США) Шеремета должен провести бой против казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО). Он станет главным событием вечера и будет рассчитан на 12 раундов.

В андеркарте ожидается выступление другого казахстанского боксера Али Ахмедова (16−0, 12 КО). Его соперником по 12-раундовому поединку будет эквадорец Карлос Гонгора (18−0, 13 КО).

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