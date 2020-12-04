Бой Тайсон — Джонс собрал почти вдвое больше продаж PPV, чем поединок Хабиб — Гэтжи

Это почти вдвое больше, чем собрал поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи, которые сразились за пояс UFC в лёгком весе. Напомним, тот бой, состоявшийся 24 октября, собрал 675 тыс. PPV.

Напомним, выставочный бой 54-летнего Майка Тайсона и 51-летнего Роя Джонса, которые провели восемь раундов по две минуты, завершился вничью. Оба боксёра остались недовольны решением судей. Тайсон, уверенный, что победа должна была достаться ему, со скандалом покинул ринг по окончании боя. После этого он заявил, что категорически не согласен с объявленным результатом.