С огромным преимуществом. Сондерс защитил титул WBO в бою против нокаутированного GGG британца
Бой продлился все 12 раундов.
Бой продлился все 12 раундов.
Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе британец Билли Джо Сондерс (30−0, 14 КО) ожидаемо перебоксировал стойкого
Бой сходу принял односторонний ход: подвижный, скоростной и разнообразный в атаке 31-летний фаворит перерабатывал скованного претендента, и чем дальше, тем больше налегал на апперкоты.
В третьем левша Билли, наконец, здорово попал этим ударом, чем разбудил немногих зрителей в зале, а под конец четвертого Мюррей упал после левого прямого. Рефери посчитал, что Мартин просто запутался в ногах.
Далее в каждом из раундов Сондерс отвешивал Мюррею крепкие комбинации в голову, чередуя это с бодипанчами. Тот (уже давно с разбитым носом) терпел и иногда пытался
38-летний Мюррей не смог взять пояс WBO со второй попытки за последние пять лет: в 2015-м ему не подняли руку после боя с Артуром Абрахамом, посчитав, что тот сделал больше.
Напомним, в феврале 2015-го Мюррей встречался с казахстанцем Геннадием Головкиным и проиграл, после того как в 11-м раунде рефери остановил поединок