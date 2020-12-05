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10:55 (мск), источник: Vesti.kz

С огромным преимуществом. Сондерс защитил титул WBO в бою против нокаутированного GGG британца

Бой продлился все 12 раундов.

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Источник: AFP 2020

Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе британец Билли Джо Сондерс (30−0, 14 КО) ожидаемо перебоксировал стойкого соотечественника-ветерана Мартина Мюррея (39−6−1, 17 КО) в рамках второй защиты титула, сообщает vRINGe.com.

Бой сходу принял односторонний ход: подвижный, скоростной и разнообразный в атаке 31-летний фаворит перерабатывал скованного претендента, и чем дальше, тем больше налегал на апперкоты.

Во время загрузки произошла ошибка.

В третьем левша Билли, наконец, здорово попал этим ударом, чем разбудил немногих зрителей в зале, а под конец четвертого Мюррей упал после левого прямого. Рефери посчитал, что Мартин просто запутался в ногах.

Далее в каждом из раундов Сондерс отвешивал Мюррею крепкие комбинации в голову, чередуя это с бодипанчами. Тот (уже давно с разбитым носом) терпел и иногда пытался что-то сделать одиночными ударами в ответ. Выглядело это совершенно безнадежно.

Судьи увидели доминирующую победу Сондерса со счетом 118−110 и дважды 120−109.

38-летний Мюррей не смог взять пояс WBO со второй попытки за последние пять лет: в 2015-м ему не подняли руку после боя с Артуром Абрахамом, посчитав, что тот сделал больше.

Напомним, в феврале 2015-го Мюррей встречался с казахстанцем Геннадием Головкиным и проиграл, после того как в 11-м раунде рефери остановил поединок из-за серии мощных ударов GGG.

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