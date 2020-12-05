С огромным преимуществом. Сондерс защитил титул WBO в бою против нокаутированного GGG британца

Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе британец Билли Джо Сондерс (30−0, 14 КО) ожидаемо перебоксировал стойкого соотечественника-ветерана Мартина Мюррея (39−6−1, 17 КО) в рамках второй защиты титула, сообщает vRINGe.com.

Бой сходу принял односторонний ход: подвижный, скоростной и разнообразный в атаке 31-летний фаворит перерабатывал скованного претендента, и чем дальше, тем больше налегал на апперкоты.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--804c3da70839934ab465" data-vnd="804c3da70839934ab465" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=804c3da70839934ab465" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В третьем левша Билли, наконец, здорово попал этим ударом, чем разбудил немногих зрителей в зале, а под конец четвертого Мюррей упал после левого прямого. Рефери посчитал, что Мартин просто запутался в ногах.

Далее в каждом из раундов Сондерс отвешивал Мюррею крепкие комбинации в голову, чередуя это с бодипанчами. Тот (уже давно с разбитым носом) терпел и иногда пытался что-то сделать одиночными ударами в ответ. Выглядело это совершенно безнадежно.

Судьи увидели доминирующую победу Сондерса со счетом 118−110 и дважды 120−109.

38-летний Мюррей не смог взять пояс WBO со второй попытки за последние пять лет: в 2015-м ему не подняли руку после боя с Артуром Абрахамом, посчитав, что тот сделал больше.