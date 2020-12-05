Официально. Али Ахмедов будет биться за титул чемпиона мира во втором среднем весе

Ахмедов выступит в рамках вечера бокса 18 декабря в Холливуде (штат Флорида, США), главным событием которого станет поединок Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) против поляка Камила Шереметы (21−0, 5 KO).

Соперником 25-летнего Ахмедова будет 31-летний эквадорец Карлос Гонгора, который на своем счету имеет 18 побед в 18 боях, в 13 из них он выиграл нокаутом. Бой будет рассчитан на 12 раундов.