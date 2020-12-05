Кроуфорд: Мне не нужен Спенс, это я нужен ему
Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд заявил, что не нуждается в поединке с чемпионом мира по версиям IBF и WBC Эрролом Спенсом.
Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд заявил, что не нуждается в поединке с чемпионом мира по версиям IBF и WBC Эрролом Спенсом.
По словам Кроуфорда, Спенсу гораздо нужнее их схватка.
«Бой со Спенсом для меня не так уж и важен. Продолжаю всем повторять, поединок со Спенсом неважен для моего наследия. Не знаю, почему люди представляют всё так, будто мне нужен Эррол Спенс. Это я ему нужен», — приводит слова Кроуфорда BoxingScene.
Напомним, Теренс Кроуфорд минувший поединок провёл в ноябре 2020 года. Тогда он нокаутировал