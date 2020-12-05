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14:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Кроуфорд: Мне не нужен Спенс, это я нужен ему

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд заявил, что не нуждается в поединке с чемпионом мира по версиям IBF и WBC Эрролом Спенсом.

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Источник: AP 2020

По словам Кроуфорда, Спенсу гораздо нужнее их схватка.

«Бой со Спенсом для меня не так уж и важен. Продолжаю всем повторять, поединок со Спенсом неважен для моего наследия. Не знаю, почему люди представляют всё так, будто мне нужен Эррол Спенс. Это я ему нужен», — приводит слова Кроуфорда BoxingScene.

Напомним, Теренс Кроуфорд минувший поединок провёл в ноябре 2020 года. Тогда он нокаутировал экс-чемпиона мира Келла Брука. Что касается Спенса, то Эррол проведёт следующий поединок в ночь на 6 декабря по московскому времени. Его соперником станет Дэнни Гарсия.

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