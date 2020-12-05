В Оренбурге завершился чемпионат России по боксу
ОРЕНБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Стали известны чемпионы России по боксу 2020 года. Соревнования завершились в Оренбурге в субботу.
ОРЕНБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Стали известны чемпионы России по боксу 2020 года. Соревнования завершились в Оренбурге в субботу.
В весовой категории до 49 кг чемпионом страны стал Эдмонд Худоян, в категории до 52 кг победил Василий Егоров, до 57 кг — Всеволод Шумков, до 60 кг — Альберт Батыргазиев, до 63 кг — Габил Мамедов, до 69 кг — Андрей Замковой, до 75 кг — Джамбулат Бижамов, до 81 кг — Имам Хатаев, до 91 кг — Муслим Гаджимагомедов, свыше 91 кг — Ярослав Дороничев.
Победители чемпионата России получат право на участие в квалификационном турнире Олимпийских игр в Токио, который запланирован на март 2021 года.
Чемпионы России получили автомобили и по 500 тыс. рублей, серебряные призеры — по 250 тыс. рублей.