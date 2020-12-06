Сондерс: Не думаю, что после такого выступления я могу вызывать, кого захочу

«Меня не было больше года. Такое ощущение, что я боксировал на кладбище. Мне нравится выступать перед зрителями, выкладываться ради них. Я пробовал задавать ритм, но Мартин — опытный боксёр, так что он всячески мешал мне, снимаю шляпу перед ним. Не думаю, что после такого выступления я могу вызывать, кого захочу. Главное — я по-прежнему непобеждённый. Посмотрим, получится ли у меня выйти на большой бой и показать достойное выступление», — приводит слова Сондерса Boxing News 24.