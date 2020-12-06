Сондерс: Не думаю, что после такого выступления я могу вызывать, кого захочу
Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс прокомментировал победу над Мартином Мюрреем.
Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс прокомментировал победу над Мартином Мюрреем.
«Меня не было больше года. Такое ощущение, что я боксировал на кладбище. Мне нравится выступать перед зрителями, выкладываться ради них. Я пробовал задавать ритм, но Мартин — опытный боксёр, так что он всячески мешал мне, снимаю шляпу перед ним. Не думаю, что после такого выступления я могу вызывать, кого захочу. Главное — я
31-летний Сондерс провёл лишь вторую защиту пояса по версии WBO. Поединок с Мюрреем стал у него первым с ноября 2019 года. Тогда на вечере бокса в