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07:43 (мск), источник: Tengrinews

Канело сделал заявление по третьему бою с Головкиным

30-летний мексиканец Сауль Канело Альварес (53−1−2, 36 KO) подтверждает, что третья встреча с 38-летним казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО) в его ближайшие планы не входит, передает Tengrinews.kz, со ссылкой на vRINGe.com.

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Обозреватели намекают, что Канело и GGG могли бы подраться снова, допустим, в традиционном для мексиканца мае. У Сауля, однако, другие планы.

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«С Головкиным, в общем, ситуация ясна: это единственный бой, который его интересует. Возможно, он хочет закончить карьеру боем против Канело. Но сейчас для нас важнее другие задачи: сначала справиться со Смитом и затем, как говорит Эдди (Рейносо), объединить титулы в 76,2 килограмма и продолжать творить историю. Увидимся с Головкиным позднее», — сказал Альварес.

Головкин и Альварес ранее встречались дважды. В сентябре 2017 года они свели поединок вничью, а ровно через год судейским решением победил Канело.

Напомним, 18 декабря Головкин проведет защиту титула по линии IBF в среднем весе против поляка Камила Шереметы. На следующий день Альварес отбоксирует с чемпионом WBA в суперсреднем весе Каллумом Смитом.

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