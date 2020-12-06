Канело сделал заявление по третьему бою с Головкиным

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Обозреватели намекают, что Канело и GGG могли бы подраться снова, допустим, в традиционном для мексиканца мае. У Сауля, однако, другие планы.

«С Головкиным, в общем, ситуация ясна: это единственный бой, который его интересует. Возможно, он хочет закончить карьеру боем против Канело. Но сейчас для нас важнее другие задачи: сначала справиться со Смитом и затем, как говорит Эдди (Рейносо), объединить титулы в 76,2 килограмма и продолжать творить историю. Увидимся с Головкиным позднее», — сказал Альварес.

Головкин и Альварес ранее встречались дважды. В сентябре 2017 года они свели поединок вничью, а ровно через год судейским решением победил Канело.