Эррол Спенс защитил два титула чемпиона мира, вернувшись на ринг после серьезной аварии

Все трое судей отдали победу Спенсу — 116:112, 116:112, 117:111.
30-летний Спенс в пятый раз защитил титул IBF, которым владеет с мая 2017 года, когда победил британца Келла Брука нокаутом в 11-м раунде, и в первый — WBC, завоевав его в прошлом поединке в сентябре 2019 года против соотечественника Шона Портера. В его послужном списке теперь 27 побед (21 нокаутом), ни одного поражения.
Спенс вернулся на ринг спустя год после серьезной автоаварии, в которой чудом остался жив. В октябре 2019 года в Далласе автомобиль «Феррари», за рулем которого находился боксер, двигался на высокой скорости, спортсмен не справился с управлением, после чего машина несколько раз перевернулась, а Спенс вылетел из кабины. Боксер был доставлен в больницу в тяжелом состоянии и помещен в реанимацию. В итоге Спенс обошелся без серьезных повреждений и летом 2020 года вернулся к тренировкам.
32-летний Гарсия потерпел третье поражение при 36 победах (21 нокаутом). В прошлом поединке в январе он победил украинца Ивана Редкача и завоевал звание обязательного претендента на титул чемпиона мира WBC. Гарсия в 2012—2014 годах владел двумя титулами чемпиона мира в весе до 63,5 кг, в 2015-м завоевал пояс в категории до 66,68 кг, но в марте 2017 года проиграл соотечественнику Киту Турману по очкам.