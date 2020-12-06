Ахмедов высказался о титульном бое в карде у Головкина
Его соперником будет небитый эквадорец с 13 нокаутами.
Его соперником будет небитый эквадорец с 13 нокаутами.
Казахстанский боксер Али Ахмедов (16−0, 12 КО) на своей странице в Instagram сделал заявление перед следующим боем, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Я готов к первому бою за титул чемпиона мира!» — написал он.
Ахмедов выступит в рамках вечера бокса 18 декабря в Холливуде (штат Флорида, США), главным событием которого станет поединок Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) против поляка Камила Шереметы (21−0, 5 KO).
Соперником 25-летнего Ахмедова будет 31-летний эквадорец Карлос Гонгора, который на своем счету имеет 18 побед в 18 боях, в 13 из них он выиграл нокаутом. Бой в рамках второго среднего веса рассчитан на 12 раундов, а на кону будет стоять пояс по версии IBO.