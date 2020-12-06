Ахмедов высказался о титульном бое в карде у Головкина

Соперником 25-летнего Ахмедова будет 31-летний эквадорец Карлос Гонгора, который на своем счету имеет 18 побед в 18 боях, в 13 из них он выиграл нокаутом. Бой в рамках второго среднего веса рассчитан на 12 раундов, а на кону будет стоять пояс по версии IBO.