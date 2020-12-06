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14:10 (мск), источник: Vesti.kz

Ахмедов высказался о титульном бое в карде у Головкина

Его соперником будет небитый эквадорец с 13 нокаутами.

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Казахстанский боксер Али Ахмедов (16−0, 12 КО) на своей странице в Instagram сделал заявление перед следующим боем, сообщает корреспондент Vesti.kz.

«Я готов к первому бою за титул чемпиона мира!» — написал он.

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Ахмедов выступит в рамках вечера бокса 18 декабря в Холливуде (штат Флорида, США), главным событием которого станет поединок Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) против поляка Камила Шереметы (21−0, 5 KO).

Соперником 25-летнего Ахмедова будет 31-летний эквадорец Карлос Гонгора, который на своем счету имеет 18 побед в 18 боях, в 13 из них он выиграл нокаутом. Бой в рамках второго среднего веса рассчитан на 12 раундов, а на кону будет стоять пояс по версии IBO.

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