Чемпион мира в весе Елеусинова оценил свою победу в титульном бою

«Я более высокий боец, а у него короче руки, поэтому был смысл использовать джеб. Мы все готовили с помощью джеба. Мы готовились перестрелять его, применяя этот джеб. Я думаю, что Леннокс Льюис гордился бы тем, как я использовал джеб. У меня был отличный тренировочный лагерь, в котором я спарринговал и принимал удары. Я не удивился, когда мне пришлось терпеть удары в бою. Я уже принимал их, и у меня всегда была крепкая челюсть. Я оценю свое выступление на четверку. Считаю, что у меня была небольшая ржавчина. Однако я был в отличной форме и во время тренировочного лагеря все воспринимал всерьез. Так что я не должен огорчаться из-за этого. Я работал джебом и использовал углы, поскольку это были мои лучшие фишки», — приводит слова Спенса Fightnews.info.