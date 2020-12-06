Чемпион мира в весе Елеусинова оценил свою победу в титульном бою
Он рассказал о своих лучших фишках.
Он рассказал о своих лучших фишках.
Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (27−0, 21 КО) из США отметил, что ключом к его победе в поединке против соотечественника Дэнни Гарсии (36−3, 21 КО) стал хороший джеб.
«Я более высокий боец, а у него короче руки, поэтому был смысл использовать джеб. Мы все готовили с помощью джеба. Мы готовились перестрелять его, применяя этот джеб. Я думаю, что Леннокс Льюис гордился бы тем, как я использовал джеб. У меня был отличный тренировочный лагерь, в котором я спарринговал и принимал удары. Я не удивился, когда мне пришлось терпеть удары в бою. Я уже принимал их, и у меня всегда была крепкая челюсть. Я оценю свое выступление на четверку. Считаю, что у меня была небольшая ржавчина. Однако я был в отличной форме и во время тренировочного лагеря все воспринимал всерьез. Так что я не должен огорчаться
Их бой стал главным событием вечера в Далласе (штат Техас, США) и продлился все отведенные 12 раундов, по итогам которых решением победил Спенс, проведший успешно не только защиту своих титулов, но и завоевавший специальный пояс от WBC, посвященный году пандемии.
Напомним, что в полусреднем весе выступает казахстанец Данияр Елеусинов (10−0, 6 КО), который недавно завоевал свой первый титул в карьере — пояс IBF Intercontinental.