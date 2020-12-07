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08:51 (мск), источник: ТАСС

Флойд Мэйуэзер проведет выставочный бой с блогером Логаном Полом 20 февраля

ТАСС, 7 декабря. Американский боксер Флойд Мэйуэзер проведет выставочный бой с популярным видеоблогером Логаном Полом 20 февраля 2021 года. Об этом боксер объявил на своей странице в Instagram.

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Место проведения поединка пока неизвестно.

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43-летний Мэйуэзер является самым высокооплачиваемым боксером всех времен. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса — $210 млн, за бой с Конором Макгрегором, по неофициальной информации, он получил $275 млн. В июле 2018 года журнал Forbes поставил Мэйуэзера на первое место в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей.

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Мэйуэзер имеет на своем счету 50 побед (27 нокаутом) и ни одного поражения в профессиональном боксе. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях и бронзовым призером Олимпийских игр — 1996. Он завершил карьеру в 2017 году.

Ранее Пол провел два боксерских поединка против другого популярного видеоблогера — KSI. Первый бой (в февраля 2018 года) завершился вничью, во втором (в сентябре 2019-го) судьи зафиксировали победу KSI.

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