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09:32 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин показал подготовку к рекордной защите титула

Он выйдет на ринг 18 декабря.

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16
фотографий
16
фотографий

Чемпион мира по версиям IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) на своей странице в Instagram опубликовал видео подготовки к следующему бою, сообщает корреспондент Vesti.kz.

«Сфокусирован», — говорится в подписи к видео.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, утром 19 декабря по казахстанскому времени GGG проведет поединок против поляка Камила Шереметы (21−0, 5 KO).

Главное событие вечера бокса состоится в Холливуде (штат Флорида, США) и будет показано на стриминговой платформе DAZN.

Для казахстанца это будет 21-я, рекордная защита титула. На кону будут стоять чемпионские пояса по версиям IBF и IBO, которые Головкин завоевал после победы над украинцем Сергеем Деревянченко в октябре прошлого года.

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