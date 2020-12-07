Головкин показал подготовку к рекордной защите титула
Он выйдет на ринг 18 декабря.
Он выйдет на ринг 18 декабря.
Чемпион мира по версиям IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) на своей странице в Instagram опубликовал видео подготовки к следующему бою, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Сфокусирован», — говорится в подписи к видео.
Напомним, утром 19 декабря по казахстанскому времени GGG проведет поединок против поляка Камила Шереметы (21−0, 5 KO).
Главное событие вечера бокса состоится в Холливуде (штат Флорида, США) и будет показано на стриминговой платформе DAZN.
Для казахстанца это будет 21-я, рекордная защита титула. На кону будут стоять чемпионские пояса по версиям IBF и IBO, которые Головкин завоевал после победы над украинцем Сергеем Деревянченко в октябре прошлого года.