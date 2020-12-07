«Лучше представить невозможно». Названа роль Головкина в получении чемпионского боя непобежденного казахстанца Ахмедова

«Ахмедов после долгого перерыва возвращается на ринг и сразу в бою за чемпионский пояс. Лучше представить невозможно. Я считаю, что эта прекрасная возможность появилась при содействии Головкина, который является любимым чемпионом IBO. Однако Ахмедову еще нужно завоевать титул. Его соперник ни разу не проиграл, выиграв большую часть боев досрочно. Это делает противостояние более интригующим. Первый чемпионский пояс всегда является ключевым фактором перехода карьеры на новый уровень», — отметил Джей.