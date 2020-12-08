«Казахский король» получил бой за титул от WBO после первого поражения в карьере
Соперником будет непобежденный ирландец.
Соперником будет непобежденный ирландец.
Стала известна дата следующего боя казахстанского проспекта легкого веса Виктора Коточигова (12−1, 5 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
На ринг «казахский король» вернется 19 февраля в рамках вечера бокса от MTK Global в Великобритании. Его соперником станет ирландец Гэри Калли (11−0, 5 КО). На кону в поединке, рассчитанном на десять раундов, будет стоять вакантный титул чемпиона Европы по версии WBO в легком весе.
Свой последний бой Коточигов провел в октябре в Дубае (ОАЭ), когда единогласным решением судей проиграл британцу Макси Хьюзу (22−5−2, 4 КО) и потерял титул WBC International. Для казахстанца это поражение стало первым в карьере.
Калли же боксировал в августе в