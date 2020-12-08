Гегемония Юбенка-младшего, ни одного казахстанца и «Дьявол». За какой мировой титул будет биться Али Ахмедов
До важнейшего дня в карьере казахстанца осталось десять дней.
До важнейшего дня в карьере казахстанца осталось десять дней.
Через десять дней казахстанский нокаутер Али Ахмедов будет биться на мировой титул. Впервые в карьере ему выпал шанс стать чемпионом мира. На кону его поединка будет стоять вакантный пояс IBO во втором среднем весе, который разыгрывается с 1992 года. Все подробности истории трофея — в материале Vesti.kz.
Впервые во втором среднем весе чемпион по версии IBO появился в 1992 году. Случилось это спустя четыре года после того, как организация начала вести свою деятельность.
И первым обладателем трофея был Вилли Болл. Американец 17 июля (того самого 1992 года) победил своего соотечественника Доррела Ван Хорна, записав в свой актив новенький пояс. И летопись титула исчисляется как раз с того момента.
Болл упустил его в первой же защите. И после нескольких боев, по итогам которых хозяева неукоснительно менялись, его заполучил легендарный боксер Винченцо Пациенца, которого называют «Пазманским дьяволом».
Стоит немного коснуться истории. Пациенца в начале 1983 года встретился с нашим серебряным призером Олимпиады Виктором Демьяненко. Случилось это в матчевой встрече СССР — США.
Сам бой прошел с одинаковым преимуществом, ни за кем доминирование не наблюдалось. И важный момент в определении победителя является стоячий нокдаун, в котором оказался Винни — Демьяненко выиграл и бой, и звание лучшего боксера всей встречи между державами.
Возвращаясь к трофею, скажем сразу, что у «Дьявола» пояс также не задержался. Он не проводил защиту, а пояс оказался вакантным, и его между собой разыграли Рик Торнберри и Род Карр.
Рекордсменами по количеству защит являются Брайан Мэгги (Великобритания) и Томас Остхейзен (ЮАР). Каждому из них удалось семь раз удачно провести защитную кампанию против различных претендентов.
Последним же «гегемоном» был британец Крис
Затем Крис защитил его в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии против турка Авни Йылдырыма. После чего в полуфинале WBSS трофей отобрал Джордж Гроувз (Великобритания).
Джордж завершил карьеру после неудачного финала. И IBO сделала титул вакантным. Его разыграли тот самый Юбенк и его соотечественник Джеймс Дигейл (победа Криса).
Именно
Напомним, Ахмедов проведет титульный поединок против эквадорца Карлоса Гонгоры. Бой пройдет в рамках вечера бокса 18 декабря в Холливуде (штат Флорида, США), главным событием которого станет поединок Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) против поляка Камила Шереметы (21−0, 5 KO).