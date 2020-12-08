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15:00 (мск), источник: Vesti.kz

Гегемония Юбенка-младшего, ни одного казахстанца и «Дьявол». За какой мировой титул будет биться Али Ахмедов

До важнейшего дня в карьере казахстанца осталось десять дней.

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Через десять дней казахстанский нокаутер Али Ахмедов будет биться на мировой титул. Впервые в карьере ему выпал шанс стать чемпионом мира. На кону его поединка будет стоять вакантный пояс IBO во втором среднем весе, который разыгрывается с 1992 года. Все подробности истории трофея — в материале Vesti.kz.

Впервые во втором среднем весе чемпион по версии IBO появился в 1992 году. Случилось это спустя четыре года после того, как организация начала вести свою деятельность.

И первым обладателем трофея был Вилли Болл. Американец 17 июля (того самого 1992 года) победил своего соотечественника Доррела Ван Хорна, записав в свой актив новенький пояс. И летопись титула исчисляется как раз с того момента.

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Болл упустил его в первой же защите. И после нескольких боев, по итогам которых хозяева неукоснительно менялись, его заполучил легендарный боксер Винченцо Пациенца, которого называют «Пазманским дьяволом».

Стоит немного коснуться истории. Пациенца в начале 1983 года встретился с нашим серебряным призером Олимпиады Виктором Демьяненко. Случилось это в матчевой встрече СССР — США.

Сам бой прошел с одинаковым преимуществом, ни за кем доминирование не наблюдалось. И важный момент в определении победителя является стоячий нокдаун, в котором оказался Винни — Демьяненко выиграл и бой, и звание лучшего боксера всей встречи между державами.

Возвращаясь к трофею, скажем сразу, что у «Дьявола» пояс также не задержался. Он не проводил защиту, а пояс оказался вакантным, и его между собой разыграли Рик Торнберри и Род Карр.

Рекордсменами по количеству защит являются Брайан Мэгги (Великобритания) и Томас Остхейзен (ЮАР). Каждому из них удалось семь раз удачно провести защитную кампанию против различных претендентов.

Последним же «гегемоном» был британец Крис Юбенк-младший. Он мертвой хваткой вцепился в этот титул. Сначала известный боксер выиграл его в бою с австралийцем Ренолдом Кинлэном.

Затем Крис защитил его в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии против турка Авни Йылдырыма. После чего в полуфинале WBSS трофей отобрал Джордж Гроувз (Великобритания).

Джордж завершил карьеру после неудачного финала. И IBO сделала титул вакантным. Его разыграли тот самый Юбенк и его соотечественник Джеймс Дигейл (победа Криса).

Именно Юбенк-младший был последним обладателем ценного трофея. В длинном списке, к сожалению, отсутствовали казахстанцы. И сейчас Ахмедов может написать новую главу в истории казахстанского профессионального бокса.

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Напомним, Ахмедов проведет титульный поединок против эквадорца Карлоса Гонгоры. Бой пройдет в рамках вечера бокса 18 декабря в Холливуде (штат Флорида, США), главным событием которого станет поединок Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) против поляка Камила Шереметы (21−0, 5 KO).

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