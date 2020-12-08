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21:02 (мск), источник: Vesti.kz

«Я выйду на ринг с одним из лучших боксеров в мире». Шеремета прибыл в США на бой с Головкиным и сделал заявление

Польский боксе Камил Шеремета (21−0, 5 КО) прибыл в США, где состоится его бой с чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО), передает Sportowe Fakty.

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Источник: facebook.com/kamilszeremeta14

Он уже начал тренировки во Флориде — в зале, который выделили организаторы шоу. Последние же дни перед боем он безвыходно проведет в гостинице, чтобы не допустить заражение коронавирусом.

«Я хотел этого боя. Этот бой уже рядом. Я стремился к этому бою, так что надо только радоваться. Я выйду на ринг с одним из лучших боксеров в мире», — сказал поляк.

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Отмечается, что Шеремета уже успел переболеть COVID-19. И он считает, что войдет в историю мирового бокса, пусть GGG и является безусловным фаворитом.

«Самое главное, что я верю в себя, моя семья верит в меня. Когда я смотрю на своих детей, я знаю, что делаю это для них», — отметил боксер.

Напомним, по казахстанскому времени поединок пройдет утром 19 декабря. Он будет показан стриминговым сервисом DAZN. Для Головкина это будет рекордная 21-я защита титулов.

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