«Я выйду на ринг с одним из лучших боксеров в мире». Шеремета прибыл в США на бой с Головкиным и сделал заявление

Он уже начал тренировки во Флориде — в зале, который выделили организаторы шоу. Последние же дни перед боем он безвыходно проведет в гостинице, чтобы не допустить заражение коронавирусом.

«Я хотел этого боя. Этот бой уже рядом. Я стремился к этому бою, так что надо только радоваться. Я выйду на ринг с одним из лучших боксеров в мире», — сказал поляк.

5 мифов о лотереях Развенчиваем стереотипы

Отмечается, что Шеремета уже успел переболеть COVID-19. И он считает, что войдет в историю мирового бокса, пусть GGG и является безусловным фаворитом.

«Самое главное, что я верю в себя, моя семья верит в меня. Когда я смотрю на своих детей, я знаю, что делаю это для них», — отметил боксер.