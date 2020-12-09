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13:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бой Власова со Смитом за титул WBO состоится 13 февраля

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости, Василий Конов-мл. Россиянин Максим Власов проведет бой за звание чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе с американцем Джо Смитом-младшим 13 февраля в США, сообщил РИА Новости представитель российского боксера Олег Богданов.

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Источник: Спорт РИА Новости

На счету Власова 45 побед и три поражения, в активе Смита 26 побед при трех поражениях, включая поражение от чемпиона WBA (Super) россиянина Дмитрия Бивола. Власов 20 ноября в Минске должен был провести бой с соотечественником Умаром Саламовым за звание обязательного претендента, но у соперника был выявлен коронавирус, поединок был отменен.

«Бой Власова и Смита пройдет 13 февраля в США: или в Лас-Вегасе, или в Нью-Йорке. Там же проведет бой и Умар Саламов, соперник еще не определен», — сказал Богданов по телефону.

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