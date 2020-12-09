Бой Власова со Смитом за титул WBO состоится 13 февраля

На счету Власова 45 побед и три поражения, в активе Смита 26 побед при трех поражениях, включая поражение от чемпиона WBA (Super) россиянина Дмитрия Бивола. Власов 20 ноября в Минске должен был провести бой с соотечественником Умаром Саламовым за звание обязательного претендента, но у соперника был выявлен коронавирус, поединок был отменен.