Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Авангард
ЦСКА
13
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Автомобилист
Футбол. Еврокубки
20:55
Янг Бойз
ЧФР
Футбол. Еврокубки
20:55
ЦСКА Сф
Рома
Футбол. Еврокубки
20:55
Дандолк
Арсенал
Футбол. Еврокубки
20:55
Рапид В
Мольде
Футбол. Еврокубки
20:55
Байер
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
20:55
Хапоэль Беэр-Шева
Ницца
Футбол. Еврокубки
20:55
Стандард Л
Бенфика
Футбол. Еврокубки
20:55
Лех
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
20:55
ПСВ
Омония
Футбол. Еврокубки
20:55
ПАОК
Гранада
Футбол. Еврокубки
20:55
Наполи
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
20:55
Риека
АЗ
Футбол. Еврокубки
23:00
Динамо З
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
23:00
Вольфсбергер
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
23:00
Брага
Заря Лг
Футбол. Еврокубки
23:00
Лестер
АЕК
Футбол. Еврокубки
23:00
Селтик
Лилль
Футбол. Еврокубки
23:00
Спарта П
Милан
Футбол. Еврокубки
23:00
Вильярреал
Карабах
Футбол. Еврокубки
23:00
Маккаби Тель-Авив
Сивасспор
Футбол. Еврокубки
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Антверпен
Футбол. Еврокубки
23:00
Лудогорец
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
23:00
Хоффенхайм
Гент
Футбол. Еврокубки
23:00
Слован Л
Црвена Звезда
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Витязь
31
Все события
Фоторепортажи
9«Локомотив» второй раз подряд сыграл вничью с «Атлетико»
10«Локомотив» тоже лишился шансов на плей-офф ЛЧ
12:23 (мск), источник: Vesti.kz

Алимханулы вошел в топ-5 рейтинга WBC, казахстанец с тремя титулами вылетел

Жанибек владеет двумя поясами.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Казахстанский проспект среднего веса Жанибек Алимханулы (9−0, 5 КО) улучшил свое положение в рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC).

В обновленной версии казахстанец поднялся на одну позицию и теперь занимает пятое место. Алимханулы отреагировал на повышение в рейтинге.

«Номер пять в рейтинге WBC. Будь готов, Чарло!» — написал Жанибек в твиттере, обращаясь к чемпиону мира WBC в среднем дивизионе американцу Джермаллу Чарло (31−0, 22 КО).
Сам Алимханулы владеет второстепенными титулами WBO Global и WBC Continental Americas. Свой последний бой он провел в октябре, когда нокаутировал аргентинца Гонсало Корию.

А вот другой казахстанский боксер — Айдос Ербосынулы, прежде занимавший 15-ю позицию во втором среднем весе, вылетел из рейтинга WBC. Его место занял его соотечественник Али Ахмедов.
Возвращение Ербосынулы, владеющего поясами WBC Asia, WBA International и WBO Global в своем дивизионе, намечено на 16 декабря в Нур-Султане.

А Ахмедов 18 декабря в США проведет бой за вакантный титул IBO.

Во время загрузки произошла ошибка.
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Стыда нет, результата — тоже. Как «Локомотив» проиграл «Баварии»
Президент «ПСЖ» прокомментировал информацию о переходе Месси
Определились соперники молодежной сборной России на Евро-2021
Сборная России завершила год на 39-м месте в рейтинге ФИФА
Умер легендарный чемпион мира по футболу 1982 года
Формула-1 выпустила заявление по поводу скандала с россиянином
Вратарь «Шахтера» номинирован на звание игрока недели в ЛЧ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь