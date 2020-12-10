«Канело» Альварес назвал сроки своего ухода из бокса
Чемпион мира в четырех весовых категориях 30-летний мексиканец Сауль «Канело» Альварес (53−1−2, 36 KO) рассказал, когда планирует завершить боксерскую карьеру и чем будет заниматься после.
Чемпион мира в четырех весовых категориях 30-летний мексиканец Сауль «Канело» Альварес (53−1−2, 36 KO) рассказал, когда планирует завершить боксерскую карьеру и чем будет заниматься после.
19 декабря «Канело» проведет поединок против чемпиона WBA во втором среднем весе британца Каллума Смита, и в дальнейшем мексиканец намерен объединить пояса в этом дивизионе.
«Моя цель — уйти из бокса в 35 лет, но посмотрим, что скажет мой организм… Останутся ли у него силы и готовность боксировать еще
Также «Канело» усомнился в компетентности тех экспертов, которые не ставят его на первое место в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории (P4P), и, возможно, это был упрек как раз в адрес ESPN, в рейтинге которого Альварес находится на втором месте позади Теренса Кроуфорда.
«Те, кто лучше разбираются в боксе, считают меня лучшим боксером мира независимо от весовой категории, и только это имеет значение, и правда в том, что мне уже не нужно