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12:30 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» Альварес назвал сроки своего ухода из бокса

Чемпион мира в четырех весовых категориях 30-летний мексиканец Сауль «Канело» Альварес (53−1−2, 36 KO) рассказал, когда планирует завершить боксерскую карьеру и чем будет заниматься после.

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Источник: AP 2020

19 декабря «Канело» проведет поединок против чемпиона WBA во втором среднем весе британца Каллума Смита, и в дальнейшем мексиканец намерен объединить пояса в этом дивизионе.
«Моя цель — уйти из бокса в 35 лет, но посмотрим, что скажет мой организм… Останутся ли у него силы и готовность боксировать еще два-три года, но моя цель — уйти из бокса в 35 лет и посвятить себя бизнесу и игре в гольф», — сказал Альварес в интервью ESPN Deportes.

Также «Канело» усомнился в компетентности тех экспертов, которые не ставят его на первое место в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории (P4P), и, возможно, это был упрек как раз в адрес ESPN, в рейтинге которого Альварес находится на втором месте позади Теренса Кроуфорда.

«Те, кто лучше разбираются в боксе, считают меня лучшим боксером мира независимо от весовой категории, и только это имеет значение, и правда в том, что мне уже не нужно что-либо доказывать, — сказал Альварес. — Я всегда выхожу на ринг, чтобы демонстрировать свои умения. Всем угодить невозможно, и я к этому и не стремлюсь. Мне больше не нужно никому ничего доказывать. Я показываю самому себе, что могу иметь отличную карьеру и войти в историю, и мне интересно именно это — показать себе, что я являюсь одним из лучших в истории бокса».

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