«Канело» Альварес назвал сроки своего ухода из бокса

19 декабря «Канело» проведет поединок против чемпиона WBA во втором среднем весе британца Каллума Смита, и в дальнейшем мексиканец намерен объединить пояса в этом дивизионе. «Моя цель — уйти из бокса в 35 лет, но посмотрим, что скажет мой организм… Останутся ли у него силы и готовность боксировать еще два-три года, но моя цель — уйти из бокса в 35 лет и посвятить себя бизнесу и игре в гольф», — сказал Альварес в интервью ESPN Deportes.

Также «Канело» усомнился в компетентности тех экспертов, которые не ставят его на первое место в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории (P4P), и, возможно, это был упрек как раз в адрес ESPN, в рейтинге которого Альварес находится на втором месте позади Теренса Кроуфорда.