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11 декабря, источник: Vesti.kz

Кто выступит вместе с GGG? Определились все участники андеркарта вечера бокса Головкин — Шеремета

GGG проведет рекордную защиту титула во Флориде.

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16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Определились все участники вечера бокса 18 декабря в Холливуде (штат Флорида, США), главным событием которого станет бой между чемпионом мира по версиям IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО) и обязательным претендентом Камилом Шереметой (21−0, 5 КО) из Польши, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Состав пар андеркарта шоу, в котором GGG проведет рекордную 21-ю защиту, выглядит следующим образом:

Али Ахмедов (16−0, 12 КО) — Карлос Гонгора (18−0, 13 КО) — второй средний вес. Бой за за пояс чемпиона мира во версии IBO;.

Чой Хен-ми (17−0−1, 4 КО) — Калиста Сильгадо (19−11−3, 14 КО) — второй полулегкий вес. Бой за титул чемпионки мира WBA Super;.

Джон Райдер (28−5, 16 КО) — Майк Гай (12−5−1, 5 КО) — второй средний вес;.

Джалан Уолкер (6−0, 6 КО) — Рафаэль Райс (18−11, 14 КО) — полулегкий вес;.

Решат Мати (8−0, 6 КО) — Деннис Окот (4−4−1, 2 КО) — полусредний вес.

По времени Нур-Султана поединки андеркарта начнутся утром в 04:00 субботы 19 декабря, а бой Головкин — Шеремета планируется на 07:00.

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