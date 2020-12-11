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11 декабря, источник: Vesti.kz

В Казахстане покажут в прямом эфире чемпионский бой Головкина с рекордной защитой титулов

До этого поединка осталось чуть более недели.

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16
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16
фотографий
16
фотографий

В Казахстане покажут в прямом эфире вечер профессионального бокса из Холливуда (штат Флорида, США), главным событием которого станет бой между чемпионом мира по версиям IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО) и обязательным претендентом Камилом Шереметой (21−0, 5 КО) из Польши, сообщают Vesti.kz.

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Прямая трансляция состоится на телеканалах Qazaqstan и Qazsport в субботу 19 декабря. Она начнется в 4 утра по времени Нур-Султана — вместе со стартом боев андеркарта.

Напомним, что в этом вечере бокса также примет участие казахстанец Али Ахмедов (16−0, 12 КО), чьи интересы представляет GGG Promotions.

Он проведет бой во втором среднем весе против Карлоса Гонгоры (18−0, 13 КО) за пояс чемпиона мира во версии IBO.

Отметим, что бой Головкин — Шеремета планируется на 07:00. GGG проведет рекордную 21-ю защиту своих титулов.

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