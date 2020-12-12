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10:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Я уверен в своих силах». Али Ахмедов сделал заявление перед историческим чемпионским боем

25-летний казахстанский профи Али Ахмедов (16−0, 12 КО), который может стать пятым в истории Казахстана чемпионом мира, заявил, что уверен в себе перед решающим боем, сообщают Vesti.kz.

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Источник: AP 2020
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Через неделю он проведет бой за вакантный пояс чемпиона мира во втором среднем весе по версии IBO против 31-летнего эквадорца Карлоса Гонгоры (18−0, 13 КО). По словам Ахмедова, он с нетерпением ждет этого поединка.

«Титульные бои всегда были моей целью, и вместе с командой мы стали на шаг ближе к званию чемпиона мира. Я уверен в себе и своих силах и жду с нетерпением выхода на ринг. Тренировочный лагерь прошел как всегда на самом высоком уровне, и мы готовы к бою», — цитирует Ахмедова пресс-релиз DAZN.

Напомним, что интересы боксера представляет GGG Promotions, а тренировочный лагерь он проводит с самим Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО), который отметил готовность своего подопечного.
Бой Ахмедова состоится в карде вечера бокса в Холливуде (штат Флорида, США), где в главном событии Головкин, чемпион мира по версиям IBF и IBO, проведет рекордную 21-ю защиту своих титулов против поляка Камила Шереметы (21−0, 5 КО).

По казахстанскому времени шоу пройдет утром в субботу 19 декабря. Прямую трансляцию проведут телеканалы Qazaqstan и Qazsport.

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