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17:26 (мск), источник: ТАСС

Кремлев избран президентом Международной ассоциации бокса

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев избран президентом Международной ассоциации бокса (AIBA). Голосование состоялось в субботу на конгрессе AIBA, который прошел в онлайн-формате.

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Источник: РИА "Новости"

Изначально свои кандидатуры также выдвинули Рами Аль-Масри (Германия), Анас Аль-Отаиба (ОАЭ), Сулейман Микаилов (Азербайджан), Доминго Солано (Доминиканская Республика), Борис ван дер Ворст (Нидерланды) и исполняющий обязанности президента AIBA Мохамед Мустасан (Марокко). Позднее Солано и Аль-Масри сняли свои кандидатуры.

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Кремлев набрал 57,33% голосов. Второе место на выборах занял ван дер Ворст (30%), третье — Мустасан (12,67%).

Кремлеву 38 лет. Он был избран генеральным секретарем Федерации бокса России в 2017 году. Также Кремлев является первым вице-президентом Европейской конфедерации бокса.

Помимо Кремлева, международные спортивные федерации возглавляют Олег Матыцин (Международная федерация университетского спорта), Владимир Лисин (Международная стрелковая спортивная федерация), Алишер Усманов (Международная федерация фехтования), Аркадий Дворкович (Международная шахматная федерация), Василий Шестаков (Международная федерация самбо) и Борис Скрынник (Международная федерация хоккея с мячом).

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