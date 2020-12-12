С задачей раздать долги и вернуть в олимпийскую семью. Кремлев избран президентом AIBA

Изначально свои кандидатуры также выдвинули Рами Аль-Масри (Германия), Анас Аль-Отаиба (ОАЭ), Сулейман Микаилов (Азербайджан), Доминго Солано (Доминиканская Республика), Борис ван дер Ворст (Нидерланды) и исполняющий обязанности президента AIBA Мохамед Мустасан (Марокко). Позднее Солано и Аль-Масри сняли свои кандидатуры.

Кремлев набрал 57,33% голосов. Второе место на выборах занял ван дер Ворст (30%), третье — Мустасан (12,67%).

«Нашей первоочередной задачей будет погашение долгов AIBA. Как я и обещал, когда объявил о решении баллотироваться на пост президента, мы погасим долги в течение первых шести месяцев. Моя деятельность будет направлена на то, чтобы привлечь $50 млн за два года — средства, которые будут использованы для восстановления и развития AIBA», — сказал Кремлев после избрания.

Долги организации составляют несколько миллионов долларов.

Минспорт и ОКР поддержат

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что с приходом Кремлева AIBA должна добиться прогресса.

«Поздравляю Умара Кремлева с победой на выборах президента Международной ассоциации бокса. Это значимое событие и для российского спорта и международного сообщества бокса. Умар Кремлев на протяжении трех лет является генеральным секретарем Федерации бокса России, и за это время проявил себя профессиональным и эффективным руководителем. Надеюсь, что под руководством Умара Кремлева AIBA также добьется большого прогресса в развитии и сможет объединить все национальные федерации, чтобы решить существующие проблемы», — отметил Матыцин.

«Бокс всегда был важной частью олимпийской семьи. Уверен, Умар Кремлев сможет провести необходимые реформы, сделать деятельность организации прозрачной и уладить все разногласия AIBA с Международным олимпийским комитетом», — добавил министр спорта России.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил поддержку Кремлеву.

«Поздравляю от лица всей нашей олимпийской семьи Умара Кремлева с победой на выборах в AIBA. Событие очень важное и значимое. Новому президенту предстоит большая работа по возвращению статуса соответствия AIBA и решению актуальных проблем, стоящих перед Международной ассоциацией бокса. Олимпийский комитет России со своей стороны готов оказывать необходимое содействие на национальном и международном уровнях. Еще раз поздравляю Умара Назаровича и желаю ему плодотворной, успешной работы в новом качестве», — сказал Поздняков ТАСС.

Центр бокса в Швейцарии и ММА

В разговоре с журналистами после своего избрания Кремлев отметил, что рядом с офисом AIBA в Швейцарии должен появиться центр бокса.

«Рядом с офисом AIBA в Швейцарии должен быть центр бокса, там будут проходить показательные турниры, обучение судей и других специалистов. Мы будем планировать, чтобы такой центр был», — сказал Кремлев.

Также он отметил, что бокс не нужно сравнивать со смешанными единоборствами (ММА).

«ММА даже рядом с боксом не стоит. Бокс — это флагман спорта, ММА хочет быть ближе к боксу. Но не сравнивайте эти виды спорта», — сказал Кремлев.