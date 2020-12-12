Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Унион Б
Бавария
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Уэска
Алавес
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Торино
Удинезе
23
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Верона
Футбол. Зарубежный
23:00
Ланс
Монпелье
Футбол. Зарубежный
23:00
Эвертон
Челси
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Атлетико
Футбол. Зарубежный
19:00
Марсель
Монако
21
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Динамо
31
Футбол. Зарубежный
18:15
Хетафе
Севилья
01
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
21
Хоккей. КХЛ
18:00
Динамо Р
СКА
14
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д
Штутгарт
15
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Герта
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Кельн
01
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Вердер
20
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Арминия
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне
Специя
41
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Локомотив
32
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
Спартак
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Валенсия
Атлетик
22
Футбол. Зарубежный
15:30
Вулверхэмптон Уондерерс
Астон Вилла
01
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ротор
Уфа
10
Все события
Фоторепортажи
13Майк Тайсон провел поединок с Роем Джонсом
14«Краснодар» — «Ренн»: Гол Берга, первая победа и путевка в Лигу Европы
21:54 (мск), источник: ТАСС

С задачей раздать долги и вернуть в олимпийскую семью. Кремлев избран президентом AIBA

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев избран президентом Международной ассоциации бокса (AIBA). Голосование состоялось в субботу на конгрессе AIBA, который прошел в онлайн-формате.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Изначально свои кандидатуры также выдвинули Рами Аль-Масри (Германия), Анас Аль-Отаиба (ОАЭ), Сулейман Микаилов (Азербайджан), Доминго Солано (Доминиканская Республика), Борис ван дер Ворст (Нидерланды) и исполняющий обязанности президента AIBA Мохамед Мустасан (Марокко). Позднее Солано и Аль-Масри сняли свои кандидатуры.

Кремлев набрал 57,33% голосов. Второе место на выборах занял ван дер Ворст (30%), третье — Мустасан (12,67%).

«Нашей первоочередной задачей будет погашение долгов AIBA. Как я и обещал, когда объявил о решении баллотироваться на пост президента, мы погасим долги в течение первых шести месяцев. Моя деятельность будет направлена на то, чтобы привлечь $50 млн за два года — средства, которые будут использованы для восстановления и развития AIBA», — сказал Кремлев после избрания.

Долги организации составляют несколько миллионов долларов.

Минспорт и ОКР поддержат

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что с приходом Кремлева AIBA должна добиться прогресса.

«Поздравляю Умара Кремлева с победой на выборах президента Международной ассоциации бокса. Это значимое событие и для российского спорта и международного сообщества бокса. Умар Кремлев на протяжении трех лет является генеральным секретарем Федерации бокса России, и за это время проявил себя профессиональным и эффективным руководителем. Надеюсь, что под руководством Умара Кремлева AIBA также добьется большого прогресса в развитии и сможет объединить все национальные федерации, чтобы решить существующие проблемы», — отметил Матыцин.

«Бокс всегда был важной частью олимпийской семьи. Уверен, Умар Кремлев сможет провести необходимые реформы, сделать деятельность организации прозрачной и уладить все разногласия AIBA с Международным олимпийским комитетом», — добавил министр спорта России.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил поддержку Кремлеву.

«Поздравляю от лица всей нашей олимпийской семьи Умара Кремлева с победой на выборах в AIBA. Событие очень важное и значимое. Новому президенту предстоит большая работа по возвращению статуса соответствия AIBA и решению актуальных проблем, стоящих перед Международной ассоциацией бокса. Олимпийский комитет России со своей стороны готов оказывать необходимое содействие на национальном и международном уровнях. Еще раз поздравляю Умара Назаровича и желаю ему плодотворной, успешной работы в новом качестве», — сказал Поздняков ТАСС.

Центр бокса в Швейцарии и ММА

В разговоре с журналистами после своего избрания Кремлев отметил, что рядом с офисом AIBA в Швейцарии должен появиться центр бокса.

«Рядом с офисом AIBA в Швейцарии должен быть центр бокса, там будут проходить показательные турниры, обучение судей и других специалистов. Мы будем планировать, чтобы такой центр был», — сказал Кремлев.

Также он отметил, что бокс не нужно сравнивать со смешанными единоборствами (ММА).

«ММА даже рядом с боксом не стоит. Бокс — это флагман спорта, ММА хочет быть ближе к боксу. Но не сравнивайте эти виды спорта», — сказал Кремлев.

Кремлеву 38 лет. Он был избран генеральным секретарем Федерации бокса России в 2017 году. Также Кремлев является первым вице-президентом Европейской конфедерации бокса.

 Американцы заявили, что их запасов хватит только на полсезона, россияне тоже озадачены
"Правительство СССР боится за своих граждан, а меня моей стране, выходит, не жалко"
Газизов унес перчатки? «Спартак» проиграл впервые за пять туров
Российские лыжники остались без золота в спринте на КМ
Биатлонисты РФ сделали шаг вперед. Конкуренты умчали за горизонт
Ларионов не побоялся взять «легионеров». Состав России на МЧМ
«Кого прибить Казарцеву, чтобы отобрали свисток?» Скандал в РПЛ
«Манчестер Юнайтед» играет с «Манчестер Сити» (трансляция)
«Лацио» — «Верона»: смотри все матчи Серии А в прямом эфире
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь