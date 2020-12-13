Кузьмин проиграл Баколе в бою за титул WBC International

Десятираундовый поединок, прошедший в субботу в Лондоне, завершился победой 27-летнего Баколе единогласным решением судей. Счет судейских записок — 98−92, 97−93, 96−94.

Бой проходил в андеркарде поединка чемпиона WBA (Super), WBO, IBF в тяжелом весе британца Энтони Джошуа и болгарина Кубрата Пулева.

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Кузьмин, которому в июне исполнилось 33 года, потерпел второе поражение при 15 победах (11 нокаутом). Для 27-летнего Баколе эта победа стала 16-й (12 нокаутом) при одном поражении.