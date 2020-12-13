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10:39 (мск), источник: ТАСС

Боксер Джошуа победил Пулева нокаутом и защитил три титула чемпиона мира

ТАСС, 13 декабря. Британец Энтони Джошуа защитил три титула чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по престижным версиям. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Лондоне, он выиграл у болгарина Кубрата Пулева нокаутом в девятом раунде.

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Источник: Reuters
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Джошуа впервые защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF), которые вернул в прошлом поединке в декабре 2019 года благодаря победе над американцем Энди Руисом в бою-реванше. В первом поединке в июне 2019 года победу одержал Руис техническим нокаутом в седьмом раунде. До поражения от Руиса британец шесть раз защищал пояс IBF, три — WBA и один — WBO.

В активе 31-летнего Джошуа теперь 24 победы (22 нокаутом), одно поражение.

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39-летний Пулев потерпел второе поражение в карьере при 28 победах (14 нокаутом). Он не сумел стать чемпионом мира со второй попытки: в 2014 году он проиграл украинцу Владимиру Кличко нокаутом в пятом раунде. Пулев мог раньше выйти на бой за титул чемпиона мира с Джошуа, их поединок был запланирован на октябрь 2017 года, однако болгарин получил травму и был заменен на француза Карлоса Такама. На нынешний поединок с Джошуа Пулев вышел в ранге обязательного претендента на титул IBF.

Поясом чемпиона мира по оставшейся престижной версии в супертяжелом весе, Всемирного боксерского совета (WBC), владеет британец Тайсон Фьюри.

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