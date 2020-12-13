Боксер Джошуа заявил, что готов провести поединок против Фьюри

В ночь на воскресенье Джошуа выиграл у Пулева нокаутом в девятом раунде и впервые защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF), которые вернул в прошлом поединке в декабре 2019 года благодаря победе над американцем Энди Руисом в бою-реванше.

«Спасибо тысяче человек, которые сегодня пришли, чтобы меня поддержать, я люблю вас, — сказал 31-летний Джошуа. — Бокс — это меньше разговоров и больше действий, и я надеюсь, что все остались довольны сегодня. Я хочу получить вызов, дело не в противнике, дело в наследии и чемпионском поясе. Но если вы хотите, чтобы я подрался с Фьюри, то пусть это будет Фьюри».