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10:44 (мск), источник: ТАСС

Боксер Джошуа заявил, что готов провести поединок против Фьюри

ТАСС, 13 декабря. Британский боксер Энтони Джошуа готов провести бой против соотечественника Тайсона Фьюри. Об этом он заявил после боя с болгарином Кубратом Пулевым.

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Источник: AP 2020

В ночь на воскресенье Джошуа выиграл у Пулева нокаутом в девятом раунде и впервые защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF), которые вернул в прошлом поединке в декабре 2019 года благодаря победе над американцем Энди Руисом в бою-реванше.

«Спасибо тысяче человек, которые сегодня пришли, чтобы меня поддержать, я люблю вас, — сказал 31-летний Джошуа. — Бокс — это меньше разговоров и больше действий, и я надеюсь, что все остались довольны сегодня. Я хочу получить вызов, дело не в противнике, дело в наследии и чемпионском поясе. Но если вы хотите, чтобы я подрался с Фьюри, то пусть это будет Фьюри».

Титулом чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) владеет 32-летний Фьюри. Официальным претендентом на него является 41-летний россиянин Александр Поветкин, на счету которого 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Фьюри 30 побед (21 нокаутом), ни одного поражения и одна ничья.

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