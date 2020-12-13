Российский боксер Коробов проиграл Эллису в первом поединке после титульного боя

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В рейтинговом 10-раундовом бою, прошедшем в Анкасвилле (США, штат Коннектикут), он уступил американцу Рональду Эллису техническим нокаутом после четвертого раунда.

Россиянин не смог продолжить поединок из-за травмы ноги.

Коробов впервые вышел на ринг после того, как в декабре прошлого года проиграл британцу Крису Юбенку — младшему в бою за временный титул чемпиона мира WBA. Российский боксер получил травму плеча во втором раунде и не смог продолжить поединок, победа техническим нокаутом была присуждена британцу.

Коробов трижды участвовал в боях за титул чемпиона мира. В 2014 году он проиграл ирландцу Энди Ли техническим нокаутом в шестом раунде в поединке за пояс чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO), а в декабре 2018 года уступил американцу Джермаллу Чарло решением судей и не сумел завоевать титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

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В послужном списке 37-летнего россиянина теперь 28 побед (14 нокаутом), четыре поражения, одна ничья. Он не сумел выиграть четвертый поединок подряд — три поражения и ничья. 31-летний Эллис одержал 18-ю победу (12 нокаутом) при одном поражении и двух ничьих.