DAZN представил крутой проморолик к рекордной защите Головкина
По казахстанскому времени шоу начнется утром 19 декабря.
По казахстанскому времени шоу начнется утром 19 декабря.
Стриминговый сервис DAZN опубликовал проморолик к предстоящему бою казахстанского боксера Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО) против поляка Камила Шереметы (21−0, 5 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Он станет главным событием вечера в Холливуде (штат Флорида, США). По казахстанскому времени шоу пройдет утром в субботу, 19 декабря. GGG проведет рекордную, 21-ю защиту титулов по версиям IBF и IBO.
Отметим, что в андеркарте выступит казахстанский профи Али Ахмедов (16−0, 12 КО). Его соперником будет эквадорец Карлос Гонгора (18−0, 13 КО). На кону будет стоять вакантный пояс чемпиона мира во втором среднем весе по версии IBO.