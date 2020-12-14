Будущее Джошуа: говорить о Фьюри, драться с Усиком

Прагматичная победа британца

Энтони Джошуа вполне закономерно отстоял четыре чемпионских пояса в бою с болгарином Кубратом Пулевым. Было видно, что годичный перерыв в выступлениях на профессиональном ринге сказался на боксерах по-разному. Пулев ничего не сумел противопоставить британскому чемпиону, а Джошуа почему-то действовал очень прагматично. Когда в третьем раунде британец наносил удары, после которых Пулев кричал, казалось, что в четвертом все может решиться, но активного начала от Энтони не последовало.

Тем не менее вплоть до девятого раунда не было никакой интриги. Джошуа мог закончить его в любом из понравившихся ему раундов.

Бой получился таким, каким его представляли во всех прогнозах. Определенные трудности у британца были лишь перед поединком, в том числе на взвешивании. Что до самого боя — у меня не возникло ни малейшей мысли о том, что Джошуа не сможет довести его до победного конца.

Коронавирус навредил только Пулеву

Одним из главных моментов, который многие обсуждали перед боем, выдвигая свои прогнозы, стал годичный перерыв в карьерах обоих боксеров. Пулев провел последний бой 9 ноября прошлого года, Джошуа- 7 декабря. В данном случае разница в месяц не имеет большого значения. Как мне кажется, перерыв из-за пандемии коронавируса — не самая существенная деталь. Куда более значительный момент — твит польского журналиста, в котором он опубликовал информацию о положительном тесте на коронавирус у Пулева.

Если болгарин действительно переболел коронавирусом, то, во-первых, он не мог спокойно дышать в ринге (это один из ключевых факторов в поединке тяжеловесов), а во-вторых, организаторы оказались в очень сложном положении. Я боюсь представить, что чувствует руководитель телеканала, взявшийся показывать это большое событие, когда ему приходит информация о положительном тесте на ковид у одного из двух боксеров мейн-ивента.

Что ждет Энтони Джошуа?

Хочу подчеркнуть, что даже если эти слухи правдивы, это ни в коем случае не умаляет заслуг Энтони Джошуа. Это был его триумф, на его земле. Дальше мы можем только догадываться, что будет происходить с его карьерой, как она будет развиваться и какие новые вызовы встанут перед Джошуа.

Счастливые комбинации Истории людей, выигравших в лотерее

В своей колонке для «Спорт-Экспресса» перед боем Джошуа — Пулев я говорил, что для Энтони предстоящий поединок — это прежде всего битва за его бизнес и имидж. Сейчас, уже после защиты титулов, могу сказать: он самый крутой парень Британии. Он делает все так, как хотели его фанаты и как должен делать самый большой боксер. Дальше только самые серьезные планы.

Естественно, сразу же после поединка с обязательным претендентом Пулевым стал обсуждаться следующий соперник Джошуа. Я не зря так заостряю внимание на будущем Энтони. Это самая животрепещущая тема. Мы помним, что Александр Усик является обязательным претендентом на бой за титул по версии WBO. Конечно, мы не можем забыть и про Тайсона Фьюри.