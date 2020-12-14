«Будет смотреть бой GGG». Альварес заявил о готовности встретиться с Головкиным в 2021 году

«Только что разговаривал по телефону с “Канело” Альваресом. Сейчас он, очевидно, очень сосредоточен на Каллуме Смите, но не исключил, что в 2021 году состоится его бой с Головкиным. “Что бы ни случилось в следующем году, я готов к этому. Но сейчас я сфокусирован не на этом”. “Канело” сказал, что будет смотреть бой GGG в пятницу», — написал журналист.