Головкин ответил на вопрос о бое с ютубером по примеру Мейвезера
Флойд уже анонсировал свой поединок на февраль.
Флойд уже анонсировал свой поединок на февраль.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин ответил на вопрос о возможном участии в выставочном поединке по примеру своего американского коллеги Флойда
Ранее
— Здесь все дело в предложении и спросе. Коммерческие бои притягивают зрителей. Конечно, это было бы интересно. В принципе, я открыт к такому. Было бы интересно посмотреть себя в другом амплуа.
— Геннадий Головкин против Логана Пола в 2022-м?
— Как знать (смеется).
Добавим, что на 18 декабря у Головкина (40−1−1, 35 КО) намечен поединок против обязательно претендента Камила Шереметы (21−0, 5 КО). На кону будут стоять титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO, принадлежащие казахстанцу.