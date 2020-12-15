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08:52 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин ответил на вопрос о бое с ютубером по примеру Мейвезера

Флойд уже анонсировал свой поединок на февраль.

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Казахстанский боксер Геннадий Головкин ответил на вопрос о возможном участии в выставочном поединке по примеру своего американского коллеги Флойда Мейвезера-младшего.

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Ранее экс-чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях анонсировал бой с ютубером Логаном Полом, который намечен на февраль 2021-го.

— Здесь все дело в предложении и спросе. Коммерческие бои притягивают зрителей. Конечно, это было бы интересно. В принципе, я открыт к такому. Было бы интересно посмотреть себя в другом амплуа.

— Геннадий Головкин против Логана Пола в 2022-м?
— Как знать (смеется).

Добавим, что на 18 декабря у Головкина (40−1−1, 35 КО) намечен поединок против обязательно претендента Камила Шереметы (21−0, 5 КО). На кону будут стоять титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO, принадлежащие казахстанцу.

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