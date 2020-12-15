Головкин ответил на вопрос о бое с ютубером по примеру Мейвезера

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

Казахстанский боксер Геннадий Головкин ответил на вопрос о возможном участии в выставочном поединке по примеру своего американского коллеги Флойда Мейвезера-младшего.

Ранее экс-чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях анонсировал бой с ютубером Логаном Полом, который намечен на февраль 2021-го.

— Здесь все дело в предложении и спросе. Коммерческие бои притягивают зрителей. Конечно, это было бы интересно. В принципе, я открыт к такому. Было бы интересно посмотреть себя в другом амплуа.

— Геннадий Головкин против Логана Пола в 2022-м?

— Как знать (смеется).