«Моя цель — стать абсолютным чемпионом». Ахмедов — о бое за титул, настрое на нокаут и роли Головкина

Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (16−0, 12 КО) поделился настроем на бой против эквадорца Карлоса Гонгоры (18−0, 13 КО) за вакантный титул чемпиона мира по версии IBO.

О подготовке к бою: В тренировочном лагере мы проделали очень хорошую работу, на спаррингах были очень хорошие ребята. Я спарринговал с боксером с левосторонней стойкой. Так что я готов к этому бою. Я полностью сфокусирован на бое, где мне представилась большая возможность — боксировать за звание чемпиона мира.

На любой бой я готовлюсь на всю дистанцию, ожидаю максимума, но это бокс. В прошлом бою все закончилось быстро, но мы не знаем, что будет в следующем. Ставить наперед какие-то планы — я никогда так не делаю. Я просто выхожу и боксирую.

О мечте: Предстоящий бой будет большим шагом к моей основной цели. А моя основная цель — стать абсолютным чемпионом, собрать все пояса в своей категории.

О примере GGG: Геннадий на своем примере показал нам всем, молодым ребятам, что все возможно. Он открыл у всех большое желание показать себя и выйти совсем на иной уровень. Он показал, что нам есть куда стремиться. Геннадий для меня — большой пример. Тренируясь с ним, я набрался много опыта — как и технического, так и ментального. Я очень рад, что я могу тренироваться рядом с ним.