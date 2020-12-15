Пауэрлифтер Кокляев нашел нового соперника в боксе

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Спортсмен подерется на турнире 20 февраля 2021 года. Его соперником станет блогер Артем Тарасов.

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Также на турнире выступит боец-тяжеловес Максим Новоселов и Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан.

В январе 2020-го сообщалось, что Кокляев примет участие в «Гран-при Супертяжеловесов» под эгидой Fight Nights Global. Турнир должен был начаться в апреле.

В ноябре 2019-го Кокляев вышел на ринг в поединке против отечественного бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко. Схватка завершилась в первом раунде. Емельяненко нокаутировал Кокляева. В сентябре 2020-го пауэрлифтер анонсировал матч-реванш.