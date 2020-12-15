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09:32 (мск), источник: Vesti.kz

«Головкин очень опасен, я всегда помню об этом». Шеремета — о спаде у GGG и бое за два титула

Поляк назвал этот бой самым важным в карьере.

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Источник: Reuters

Польский боксер Камил Шеремета (21−0, 5 КО) поделился мнением о предстоящем бое с чемпионом мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО).

— Я хочу поблагодарить Геннадия и его команду за то, что они дали мне этот шанс. Он еще в начале года сказал, что мы будем драться — в итоге так и случилось. Я не обращаю внимание на разговоры людей. Я сделаю все возможное, что в моих силах, чтобы лучше подготовиться ко всему, что покажет Головкин.

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Это самый важный бой в моей карьере. Я хочу показать лучшую версию Камила Шереметы. У меня было достаточно времени на подготовку и изучение слабостей GGG. Не хочу много говорить, а показать все в ринге.

На спаде ли сейчас GGG? Время не победить. Конечно, он уже идет на спад. Я же, напротив, только выхожу на пик. Но все равно Головкин очень опасен, я всегда помню об этом.

Меня не особо волнует то, что говорят букмекеры, называя меня андердогом. Я собираюсь выйти на ринг и побить Головкина. Предыдущие соперники отступали назад, а так нельзя делать, когда дерешься с GGG. Я же собираюсь заставить его драться в моем темпе и в моем стиле, — сказал Шеремета во время пресс-конференции.

Напомним, бой Головкин — Шеремета состоится утром 19 декабря. На кону будут стоять титулы, принадлежащие казахстанцу. Для GGG этот будет рекордная, 21-я защита титула.

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