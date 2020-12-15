Умар Кремлев: В Международной ассоциации бокса буду работать без зарплаты
Новый президент AIBA в интервью ТАСС рассказал о планах по реформам в организации, а также о переговорах с Международным олимпийским комитетом.
Новый президент AIBA в интервью ТАСС рассказал о планах по реформам в организации, а также о переговорах с Международным олимпийским комитетом.
В минувшие выходные Умар Кремлев стал президентом Международной ассоциации бокса (AIBA). Новому руководителю организации предстоит выполнить задачу по возвращению организации в олимпийскую семью. В интервью ТАСС Кремлев рассказал о переговорах с Международным олимпийским комитетом (МОК), а также о планах по реформам AIBA.
— Вы уже два дня на посту президента AIBA. Какие ощущения?
— Мы уже вылетаем в Оман на олимпийский совет Азии. Меня пригласили, чтобы я представил новое руководство AIBA, пообщался. К слову, многие члены исполкома МОК и просто членов МОК прислали мне письма поддержки. Радует, что у меня есть такая поддержка. Все понимают, что моя задача одна — совместно с олимпийским движением и другими федерациями работать в интересах спорта.
— МОК осторожно высказался по вашему избранию. Понимаете их позицию?
— Я их понимаю. Что они еще должны сказать? Они приняли к сведению то, что я избрался. Но МОК ждет реальных шагов, прежде чем
— Аппарат президента AIBA уже готовит вам встречу с президентом МОК Томасом Бахом?
— Прежде чем готовить
— AIBA приняла новую конституцию организации. Что в ней является основополагающим?
— Думаю, что вопросы по новой конституции еще есть. Я хотел бы еще ее подкорректировать, услышать мнение национальных федераций. Также важно услышать позицию комиссии МОК, понять, что еще необходимо добавить.
Думаю, что мы еще проведем определенные реформы с конституцией AIBA.
— Вы на связи с комиссией МОК?
— Пока мы не наладили взаимоотношения с комиссией МОК, но уже начинаем работать в этом направлении. Есть планы по взаимодействию.
— Какая зарплата у президента AIBA?
— Я отказался от всей зарплаты в интересах спортсменов и восстановления AIBA. Буду работать без зарплаты.
— Будет ли реструктуризация в руководстве AIBA?
— Да, мы безусловно ее проведем. В пятницу мы проведем исполком, где начнем реформы в этом направлении. Мы создадим совет чемпионов, совет тренеров, совет ветеранов. Мы будем собирать боксеров со всего мира. В совет чемпионов AIBA войдут олимпийские чемпионы и чемпионы мира.
— Войдут ли в руководство AIBA представители России?
— Хотелось бы привлечь людей с каждого континента.
Мы также хотим создать комиссию AIBA по антидопинговой программе, чтобы все проходили ежемесячное обучение онлайн.
— В боксе есть проблемы с допингом?
— Мы сейчас проводим статистику и смотрим. Пока такая проблема отсутствует. Но хотелось бы это предупреждать.
— Есть ли идея менять боксерские правила?
— Мы не хотим трогать спорт. Наоборот надо все совершенствовать для того, чтобы боксерские поединки были еще более зрелищными.
— Кто первым вас поздравил из руководства?
— Первым поздравил Алексей Александрович Рубежной (Председатель Высшего наблюдательного совета Федерации бокса России. — Прим. ТАСС). Я очень сильно волновался, чтобы мы не подвели страну, оправдали доверие, которое мне было оказано. Конечно, это было очень приятно. Приятно, что я не подвел и выполнил задачу.
— Следующие выборы в AIBA уже через два года?
— Все верно, следующие выборы пройдут через два года. К этим выборам AIBA должна быть идеальной федерацией.
— И в олимпийской семье?
— Мы сделаем от себя все возможное. А там уже — на усмотрение Международного олимпийского комитета.
— ММА рвется в олимпийскую семью. Они — ваш конкурент?
— ММА нужно сначала научиться правильному поведению, культуре спорта. Сначала нужно создать культуру, а потом думать об олимпийской семье. Олимпийская семья — это пример, на который смотрят дети, повторяют и гордятся. А в ММА — унижения, оскорбления, избиения. Какой пример от этого получает будущее поколение? ММА пытаются пиариться. Это больше хайп.
— В программе Олимпийских игр теперь одну медаль передали в женский бокс. Что об этому думаете?
— Я полностью поддерживаю решение МОК, поддерживаю гендерное равенство. Но мы как AIBA будем просить и поддерживать расширение медального зачета на Играх. Было бы хорошо, если бы МОК в будущем рассмотрел десять женских и десять мужских весовых категорий.
Но сперва надо восстановить AIBA и доказать, что бокс — один из самых зрелищных и популярных видов спорта. Это есть и так, но сейчас AIBA нужно это доказать.
— Профессиональные боксеры должны участвовать в Олимпийских играх?
— В этом вопросе важно знать мнение национальных федераций. Как они решат, таким и будет мое мнение.
— Но профессионалы на Олимпиаде — это увеличение зрелищности?
—
— Будете ли регулировать и контролировать профессиональный бокс?
— Контролировать не будем, будем взаимодействовать. Мы выработаем план такого взаимодействия. У нас один вид спорта. Мы воспитываем и выращиваем спортсменов, а от нас они уходят в профессиональный бокс, как на работу.
Беседовал Игорь Лазорин